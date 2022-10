Incidenti a Laglio e Solbiate SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 2022 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Incidenti a Laglio e Solbiate

A Laglio, intorno alle 22, si segnala un ribaltamento in via Nuova Regina (nella foto in copertina). Sul posto i Vigili del fuoco e la Cri di Como che ha trasportato un uomo di 62 anni all'ospedale, fortunatamente in codice verde. Un'auto è finita invece contro un ostacolo a Solbiate con Cagno, in via Battisti, intorno alle 2.30. La Sos di Olgiate ha portato in codice verde una giovane di 26 anni all'ospedale.

Due eventi violenti a Fino Mornasco: un'aggressione in via Tevere (soccorsa in codice verde una donna di 42 anni) e una seconda in via Garibaldi intorno alla 1 (soccorsa in codice verde una quarantenne).