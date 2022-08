Incidenti a Lezzeno e Olgiate Comasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 17 e il 18 agosto 2022 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Incidenti a Lezzeno e Olgiate Comasco

A Lezzeno l'impatto è avvenuto alle 22.10 sulla Ss 385. Un'auto è finita contro un ostacolo, per cause che saranno le Forze dell'ordine a stabilire. Coinvolti tre giovani di 18, 20 e 21 anni. Non è stato necessario il trasporto in ospedale. Incidente anche a Olgiate Comasco, intorno alle 00.30, con protagonista un mezzo elettrico guidato da un 18enne. In via IV Novembre sono arrivati i soccorsi, ma anche in questo caso non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Da segnalare anche lievi malori a Cernobbio, Como e Lurago d'Erba.