Incidenti a Lurago d’Erba e Brienno SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidenti a Lurago d’Erba e Brienno

Scontro tra auto a Brienno, intorno alle 3.30, sulla SS340. Coinvolti un uomo di 58 anni e una donna di 61, Sul posto ambulanza e Forze dell’ordine. Non è stato necessario il trasporto in ospedale per i protagonisti dell’impatto. Incidente anche poco prima delle 4 a Lurago d’Erba, sulla SS342. Sul posto ambulanza, automedica e i Carabinieri di Cantù. Un ferito è stato trasportato in codice verde all’ospedale.

Da segnalare anche una intossicazione etilica a Mariano Comense, in via Salvo d’Acquisto e un’intossicazione, non meglio specificata, a Inverigo.