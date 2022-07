Incidenti a Lurate Caccivio e Como SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra l'11 e il 12 luglio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Incidenti a Lurate Caccivio e Como

A Lurate impatto tra auto e moto in via Varesina, intorno alle 21.15. Sul posto la Croce Verde di Fino e l'automedica che hanno soccorso un giovane di 26 anni. Dopo le prime cure é stato trasportato all'ospedale in codice verde. Intorno alle 5 a Como, in via Regina Teodolinda, incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Sul posto due ambulanze e un'automedica. Feriti in codice verde.

Da segnalare malori anche a Como e Grandate. Due intossicazioni etiliche a Domaso e Como. Alle 2.30 a Torno c'è stata invece una caduta da moto. Soccorso in codice verde un ventenne.