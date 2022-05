Incidenti a Mariano e Villa Guardia SIRENE DI NOTTE

Cronaca

Ecco che cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 6 e il 7 maggio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidenti a Mariano e Villa Guardia

Entrambi gli incidenti sono avvenuti intorno alle 22.20. A Villa Guardia, in via Varesina, c'è stato uno scontro tra auto. Ferito un giovane di 21 anni che è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Cantù. A Mariano invece un mezzo è finito contro un ostacolo, sulla Novedratese. Un 30enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna.

A Como da segnalare una notte particolarmente violenta, con una rissa e due aggressioni. Solo una persona è finita all'ospedale, con ferite lievi.