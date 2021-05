Incidenti a Montano Lucino e Vertemate SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidenti a Montano Lucino e Vertemate

A Vertemate con Minoprio c’è stato uno scontro tra auto in via Risorgimento, all’altezza del civico 49. Soccorsa in codice verde una persona di 25 anni. L’episodio intorno alle 21. A Montano Lucino altro incidente circa 30 minuti dopo. Soccorse due persone di 44 e 52 anni. L’ambulanza ha trasportato un ferito all’ospedale in codice giallo.

Da segnalare anche un’intossicazione etilica a Como e due malori tra Como e Fino Mornasco.