Incidenti a Mozzate e Cantù SIRENE DI NOTTE

Cronaca

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 2 e il 3 maggio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidenti a Mozzate e Cantù

Impatto tra auto a Cantù, in via Brighi intorno alle 20.15. Coinvolte tre donne di 36, 39 e 57 anni. Sul posto la Cri di Cantù che ha trasportato in codice verde una delle ferite all'ospedale. Altro scontro tra auto a Mozzate, sulla SS 233 intorno alle 5.30. Soccorsi un uomo di 37 anni e un altro di 61, un ferito all'ospedale in codice verde.

Da segnalare anche una rissa a Como, in piazza Matteotti, intorno alle 20.30. Sempre a Como, alle 22, evento violento anche in piazza San Rocco. Un uomo di 31 anni è finito all'ospedale in codice giallo.