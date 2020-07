Incidenti a Mozzate e Villa Guardia SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidenti a Mozzate e Villa Guardia

Intorno alle 21.30 a Mozzate, in via Guffanti, soccorsa una giovane di 19 anni. Si trovava a bordo della sua auto quando è finita contro un ostacolo. Dopo le prime cure sul posto è stata trasportata in codice giallo all’ospedale. Poi un pedone investito, intorno alle 22.15, in via Bianco Monte 24 a Villa Guardia. La Sos di Olgiate ha trasportato in codice giallo all’ospedale un uomo di 38 anni.

A Cantù invece, in via Spluga, soccorso un ragazzino di 14 anni dopo una caduta da una scala. Poco prima di mezzanotte è rientrato all’ospedale in codice verde. Da segnalare anche una rissa Mozzate. Coinvolto un giovane di 19 anni. A Turate invece un infortunio all’interno di un impianto lavorativo. Tutto è successo in via Isonzo, sul posto l’ambulanza che ha portato un uomo di 55 anni all’ospedale in codice verde.