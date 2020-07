Incidenti ad Alzate e Lomazzo SIRENE DI NOTTE

Incidenti stradali ad Alzate Brianza e Lomazzo nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio 2020.

Incidenti ad Alzate e Lomazzo

Il primo sinistro si è verificato in via Armando Diaz ad Alzate Brianza qualche minuto prima delle 21. Un uomo di 55 e una donna di 52 sono rimasti feriti durante una caduta dalla moto. Sul posto la Cri di Cantù che ha poi trasportato i feriti in codice giallo all’ospedale di Cantù. Allertati per i rilevamenti i Carabinieri di Cantù.

Intorno alle 21.20 il secondo incidente, a Lomazzo sulla Sp32, dove si sono scontrati un’auto e una moto. Nell’impatto è rimasto ferito un 35enne poi trasportato dalla Croce Azzurra di Cadorago all’ospedale di Cantù in codice giallo. Presenti per gli accertamenti i Carabinieri.