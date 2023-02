Incidenti stradali a Cadorago e Carimate SIRENE DI NOTTE

Ecco come si sono mossi i soccorsi in Provincia nella notte tra sabato e domenica.

Incidenti stradali a Cadorago e Carimate

I soccorsi sono intervenuti a Carimate poco prima delle 22.30 in via Colombirolo per un incidente stradale. Lo schianto sarebbe avvenuto tra due auto: sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù e una della Croce Rossa di Cermenate, oltre all'automedica. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso e i Carabinieri di Cantù ai quali sono spettati tutti i rilievi del caso. Cinque le persone coinvolte: quattro giovani di 28, 32, 33,34 anni e una donna di 46 anni. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Incidente stradale a Cadorago

Soccorsi anche a Cadorago poco dopo mezzanotte, in via Marinotti. Un mezzo della Croce Verde di Fino Mornasco e l'automedica sono intervenute: coinvolta una giovane di 35 anni, che sarebbe finita con la sua automobile contro un palo. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Le condizioni della giovane, inizialmente segnalate come molto gravi, sono state segnalate in codice giallo: la donna non sarebbe dunque in pericolo di vita. E' stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Interventi anche a Rovellasca e Fino Mornasco: due malori a causa dell'alcol

I soccorsi sono intervenuti anche a Fino Mornasco, poco dopo le 3, in un locale lungo la strada Statale dei Giovi a causa dei un malore per l'alcol: soccorsa una giovane di vent'anni, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Soccorsi anche a Rovellasca poco dopo le 3.30 lungo la Sp31 per un malore dovuto all'alcol: coinvolto un giovane di 20 anni.