Incidenti stradali a Cantù e Como SIRENE DI NOTTE

Incidenti stradali a Cantù e Como nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre 2020.

Il primo sinistro si è verificato intorno alle 2.15 in via XXIV maggio a Cantù dove un’auto si è ribaltata. Nell’impatto sono rimaste ferite cinque persone di 32, 34 e 43, unitamente a un bimbo di 8 anni e una bambina di 9. Sul posto è intervenuta la Sos di Lurago insieme alla Cri di Cantù che hanno trasportato i feriti in ospedale a Cantù e Erba per accertamenti. Presenti anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Incidente anche a Como, in via Badone, nel quartiere di Camerlata dove un ciclista è stato investito intorno alle 2.45 del mattino. A finire sull’asfalto una donna di 49 anni trasportata dalla Croce azzurra di Como al Sant’Anna in codice giallo. Presenti per i rilevamenti del caso gli agenti della Questura.