Incinta al nono mese trasportata in elisoccorso dopo un malore

Paura ad Inverigo dopo che una donna, incinta di nove mesi, ha accusato un malore. 42 anni, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Paura in via Piave

Paura nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre in via Piave ad Inverigo, nella frazione di Villa Romanò. Una donna di 42 anni, incinta di nove mesi, ha accusato un malore ed è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza. Le condizioni sono apparse subito gravi e l’intera comunità si è stretta a lei e ai familiari.

Ancora in ospedale

La donna è ancora ricoverata in ospedale in coma farmacologico e dal nosocomio monzese fanno sapere di non poter rilasciare dichiarazioni sullo stato di salute della paziente. Mentre il sindaco Francesco Vincenzi ha voluto esprimere vicinanza a nome dell’intera comunità.