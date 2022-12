Incivili abbandonano sacchi pieni di rifiuti

Incivili in azione a Olgiate Comasco: abbandonano sul territorio sacchi pieni di rifiuti.

Incivili ancora in azione

Il problema, a più riprese, dimostra la maleducazione con cui ignoti persistono scaricando immondizia tra strade, prati e boschi. Sacchi e materiali vari sono stati abbandonati in via Cappelletta e nel bosco al margine della strada. Una zona, questa, reiteratamente colpita dal fenomeno dello scarico abusivo di rifiuti.

Problema irrisolto

Pure in altre zone, ad esempio a Baragiola, tra l’altro anche all’inizio di via Variola, quindi già in territorio di Lurate Caccivio, è evidente come il problema dell’inciviltà resti irrisolto. E lo stesso può essere detto anche dopo il confine tra Olgiate Comasco e Colverde: in già Tettamanti, frazione Gironico, una decina tra sacchi e sacchetti di rifiuti sparpagliati a lato della strada e persino sulla carreggiata.