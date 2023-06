Incontro ravvicinato con un orso: spavento per una famiglia

Incontro ravvicinato con un orso sabato pomeriggio, il 17 giugno 2023, per una famiglia ad Albosaggia, Comune della Valtellina. Dopo i recenti avvenimenti del Trentino Alto-Adige e la bufala del falso video che ha circolato per qualche giorno in valle, raccontata dai colleghi di Primalavaltellina, si registra un avvistamento anche nelle Alpi Orobie, non troppo distante dalla provincia di Como.

Il sindaco del paese, Graziano Murada, ha reso noto l'avvistamento tramite i canali social del Comune.

A 1700 metri

L'incontro tra la famiglia e l'orso è avvenuto a un'altitudine di 1.700 metri, con una distanza di circa 100 metri tra di loro. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi. Tuttavia, l'episodio ha causato grande spavento tra i membri della famiglia.

Il sindaco Murada ha prontamente informato la Polizia Provinciale di Sondrio sulla vicenda. È importante notare che non sono stati segnalati danni alla fauna locale, come attacchi a ovini o apiari, come invece è accaduto recentemente in altre parti della Valtellina.