Incuria in Pianella a Cantù... a pulire ci pensa un cittadino FOTO

Incuria in Pianella a Cantù... a pulire ci pensa un cittadino.

Non più tardi di ieri, Paolo Baldelli aveva segnalato il grave stato di incuria nel quale versa la zona di Pianella. Dopo aver letto il Giornale di Cantù di sabato 13 agosto, nel quale veniva segnalato l'investimento da parte dell'Amministrazione comunale di oltre 3 milioni di euro per dare un nuovo look alla città, il canturino aveva evidenziato però lo stato di degrado di Pianella dal punto di vista della pulizia e del decoro urbano.

Con scopa, paletta e idropulitrice...

Così Baldelli, come aveva dichiarato al nostro sito Prima Como, non ha aspettato i tempi del Comune. Ha deciso di prendere in mano scopa e paletta, insieme all'idropulitrice, per donare alla zona un aspetto più presentabile. "Ho pulito i nuovi stalli - ha raccontato il canturino - rimuovendo tutta la spazzatura nello spazio compreso tra il civico 15 e il civico 24. Poi ho rimosso la spazzatura partendo dal Gioiosa. Infine ho provveduto a lavare via il guano dei piccioni dal marciapiede e a lavare le vetrine dei negozi abbandonati".