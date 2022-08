Incuria in Pianella a Cantù: "Disinteresse delle istituzioni" FOTO

Incuria in Pianella a Cantù: "Disinteresse delle istituzioni".

Incuria in Pianella a Cantù: "Disinteresse delle istituzioni"

Incuria e degrado in zona Pianella a Cantù. La nuova segnalazione arriva da Paolo Baldelli, dopo aver appreso dal Giornale di Cantù di sabato 13 agosto l'intenzione dell'Amministrazione comunale di investire oltre tre milioni di euro in un restyling della città.

Le parole del cittadino

"Mi spiace molto vedere la condizione in cui versa Pianella ogni giorno: incuria dei proprietari e disinteresse delle istituzioni. Un nuovo look alla città? Perché?! Credo che prima occorra interessarsi alla pulizia e all’igiene. Cosa serve far passare tutti i santi giorni la spazzatrice - inutile servizio - se poi nemmeno una volta alla settimana ci si interessa a pulire i marciapiedi! E poi dei cartelli di divieto di sosta a giorno settimanale a zone, come già è diviso il servizio, potrebbe andare per poter davvero spazzare tutti gli spazi. E' così difficile organizzare e installarli?! I nuovi posteggi, un affare, già depositi di immondizia che nessuno raccoglie, con cittadini e operatori distratti! Senza parlare poi di escrementi animali, che poveretti non hanno colpa. Via Brambilla, la prima parte ormai è un sottobosco dove regnano aghi di pino e chissà, un giorno ritorneranno i funghi: chi è di Cantù sa a cosa mi riferisco. Voglio credere che l’incontro della Giunta con i proprietari possa a buon fine e non si pensi solo a un rinnovamento estetico e funzionale del parco villa Argenti".