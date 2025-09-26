Nella notte tra domenica e lunedì uno o più ladri hanno fatto accesso al centro sportivo di via Stazione a Cucciago , danneggiando in modo significativo l’impianto.

Incursione dei ladri al centro sportivo

Uno o più ladri hanno fatto accesso, con la forza, ai locali dell’impianto. L’autore, o gli autori, del gesto non sono certo andati per il sottile, creando un buco nel tetto dell’edificio a fianco della zona adibita al tiro con l’arco. Non solo: da segnalare anche una porta sfondata, una griglia tagliata e una finestra rotta. Una volta dentro, chi ha dato vita al furto non ha trovato, probabilmente, la refurtiva attesa. Qualche decina di euro e un po’ di cibo destinato agli atleti, niente di più, sicuramente un bottino non all’altezza dello sforzo e dell’impresa dei ladri. Fortunatamente per le società sportive che operano in via Stazione, ai malintenzionati non interessava il materiale d’abbigliamento presente negli armadietti. Chi ha commesso il gesto ha messo a soqquadro le varie zone dove ha messo le mani, senza portare via nient’altro di particolare. Non è finita qui, però, perché nel buio della notte i ladri hanno cercato anche di accedere agli altri locali del complesso sportivo, senza riuscire nell’intento. Tentativi che costeranno cari, però, perché i danni a porte, finestre e griglie sono stati notevoli.