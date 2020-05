Indagine di sieroprevalenza: ecco quanti comaschi verranno contattati

Sono più di mille i cittadini comaschi che verranno coinvolti nell’indagine.

Indagine di sieroprevalenza

L’indagine di siero prevalenza è iniziata il 25 maggio. I cittadini di Como e provincia coinvolti nell’indagine sono 1.300, distribuiti in 23 comuni, a fronte dei circa 2300 della provincia di Monza e dei circa 900 del Lecchese. E’ condotta in Italia dal Ministero della Salute e dall’ISTAT su un campione di 194.650 persone. A seguito dell’accordo con il Ministero della Salute, Croce Rossa Italiana dà il proprio supporto. I dati saranno consegnati in forma anonima, in ogni Regione. In Lombardia, il contatto con le 33.000 persone facenti parte del campione viene gestito da volontari e operatori dei Comitati locali, selezionati dal Comitato Regionale di Croce Rossa e adeguatamente formati.

Ecco il numero da cui si riceve la chiamata

Le persone selezionate saranno contattate al telefono dai centri regionali della Croce Rossa Italiana per fissare, in uno dei laboratori selezionati, un appuntamento per il prelievo del sangue. Il prelievo potrà essere eseguito anche a domicilio se il soggetto è fragile o vulnerabile. Al momento del contatto verrà anche chiesto di rispondere a uno specifico questionario predisposto da Istat, in accordo con il Comitato tecnico scientifico. Se si riceve una telefonata da un numero che inizia con lo 065510 è la Croce Rossa Italia. Non è una truffa telefonica.

Come avverrà il prelievo?

