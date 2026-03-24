Indumenti usati: i raccoglitori saranno rimossi dal territorio

Indumenti usati, dal mese di aprile ad Inverigo i raccoglitori saranno rimossi dal territorio comunale. I contenitori saranno trasferiti al centro di raccolta.

Novità da aprile

Da aprile cambiano le modalità di raccolta degli indumenti usati: saranno rimossi dal territorio i contenitori stradali per la raccolta di scarpe e abiti usati. La raccolta continuerà ad essere effettuata al centro di raccolta, gestito da Service 24 Ambiente, società partecipata del Comune. Una scelta che permette di migliorare la qualità del servizio offerto e ridurre i conferimenti errati, spesso causati dall’uso improprio dei cassonetti.

I motivi

Perché questa decisione? Per permettere maggiori controlli e meno conferimenti non conformi, per garantire un territorio più decoroso e privo di abbandoni, per valorizzare maggiormente il materiale raccolto e per offrire un servizio più strutturato e tracciabile. Gli abiti devono essere inseriti in sacchetti ben chiusi, preferibilmente trasparenti e in buono stato.