Aveva 54 anni

La tifoseria comasca è in lutto.

Infarto alla vigilia di Natale, è venuto a mancare uno storico tifoso del Como calcio.

Infarto alla vigilia di Natale: morto ultras del Como

Paolo Bianchi, 54 anni, di Casnate con Bernate, era appena arrivato in Valtellina, a Santa Caterina, quando ha improvvisamente accusato un malore. Per lui non c'è stato nulla da fare: a portarlo via ai suoi cari è stato un infarto.

Questo il messaggio dei tifosi comaschi:

"I Brusà e Curva Como 1907 sono vicini al dolore della famiglia di Paolo, strappato troppo presto dalla sua famiglia e dai suoi amici. Con il cuore in mano ti auguriamo buon viaggio ultras".

Oggi il funerale

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 dicembre 2021, alle 15 ci sarà la cerimonia funebre a Casnate. Attesa molta gente per l'ultimo saluto, sarà presente anche la Protezione civile.