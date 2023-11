Infastidisce i dipendenti di un bar e si oppone al controllo dei Carabinieri: arrestato

La Compagnia Carabinieri di Cantù, nel corso degli ultimi giorni ha proseguito con una serie di controlli rafforzati del territorio, che hanno visto impiegati i militari del NOR, della Tenenza di Mariano Comense e delle 9 Stazioni Carabinieri, in molti interventi preventivi e repressivi. Proprio all'interno di queste operazioni i militari della stazione di Lurate Caccivio, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale un 32enne incensurato.

La ricostruzione

Il 32enne, nel corso della serata di lunedì, 13 novembre, mentre si trovava all’interno di un locale pubblico, prima ha iniziato infastidire il personale dipendente e successivamente si è opposto al controllo da parte dei militari luratesi inveendo contro di loro.