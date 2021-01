Infermiera e miss: Katia Giornelli è la mamma dalle gambe più belle d’Italia STORIE SOTTO L’ALBERO

Arriva da Lurago d’Erba la miss mamma con le gambe più belle d’Italia.

La 34enne Katia Giornelli, infermiera nel reparto di Medicina dell’ospedale di Cantù e mamma di tre bambini, Riccardo, Carlotta e Arianna, rispettivamente di 9, 6 e 4 anni, è stata eletta “Miss mamma italiana In Gambe” alla finale del concorso che si è tenuta a Gatteo Mare.

La luraghese ha battuto così tantissime concorrenti, oltre un migliaio, sfidando migliaia di belle mamme di età compresa fra i 25 e i 45 anni, provenienti da tutta Italia.

“Miss mamma italiana In Gambe”, il racconto di Katia Giornelli: “Amo camminare sui nostri monti”

Un’avventura iniziata per gioco, quella della mamma miss, che però le ha regalato una soddisfazione inattesa e soprattutto un momento di relax per se stessa, strappato alla routine giornaliera.

“Tutto è nato un po’ per caso, l’anno scorso – racconta – Ero al parco giochi di Lurago con i miei bimbi quando ho saputo che ci sarebbero state in quei giorni a Lambrugo le selezioni per la 27esima edizione del concorso. Spronata anche da alcune amiche e dalla mia famiglia ho deciso di partecipare e, a sorpresa, ho superato la prova e conquistatil lasciapassare per approdare in finale”.

E così la giovane mamma, dopo i mesi di stop dovuti all’emergenza sanitaria, insieme ad altre colleghe mamme, 16 in totale, è approdata in Emilia Romagna per la finalissima conquistando il titolo delle gambe più belle. “I miei bambini hanno detto che se ho vinto questa fascia è perché cammino tanto in montagna e quindi ho delle belle gambe – confida con un sorriso – Amo infatti molto camminare sui nostri meravigliosi monti, una passione che coltivo da tempo e che mi fa stare bene”.

Una tregua dall’emergenza sanitaria: “Amo il mio lavoro, ma abbiamo vissuto situazioni inimmaginabili”

Una parentesi divertente quella vissuta dalla dinamica Katia che divide le sue giornate tra il marito e i suoi tre piccoli e il lavoro in corsia. “Sono stati mesi davvero difficili quelli che ho trascorso in ospedale – prosegue – Svolgo la mia professione con grande passione, amo il mio lavoro, ma abbiamo affrontato delle situazioni che mai avremmo immaginato, vissuto attimi di paura e sconforto che mai dimenticheremo. Posso perciò dire che dopo un periodo in salita, dal punto di vista emotivo e professionale, questa parentesi è stata sicuramente un’esperienza che mi ha donato quella leggerezza che era venuta a mancare. Un bel gioco che ho condiviso con tutta la mia famiglia, i miei figli, mio marito e i miei genitori che mi hanno sempre supportata”.

(Giornale di Erba, sabato 5 settembre 2020)

(Crediti immagine in evidenza: profilo Instagram @katiagiornelli)