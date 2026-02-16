Infortunato sul San Primo, soccorsi all’alba

Bellagio, intervento all’alba per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino per soccorrere un escursionista infortunato nella zona di Terrabiotta. Impossibile per l’elisoccorso raggiungere l’area a causa del vento.

Intervento all’alba

Intervento all’alba per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino. Le squadre sono state attivate poco dopo le 4:30 di domenica 15 febbraio dalla Soreu dei Laghi per un escursionista straniero infortunato nella zona di Terrabiotta, Monte San Primo. In quota c’erano forti raffiche di vento, che hanno impedito l’impiego dell’elicottero.

Operazioni concluse in mattinata

Sono quindi state inviate le squadre territoriali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), con otto tecnici impegnati. I soccorritori hanno raggiunto l’uomo dagli impianti, lo hanno condizionato, posizionato nella barella portantina e poi nella barella sked per il trasporto su neve, fino all’ambulanza. L’intervento si è concluso in mattinata, con il rientro delle squadre.