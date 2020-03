Infortunio all’interno di un impianto lavorativo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Infortunio all’interno di un impianto lavorativo

L’incidente è avvenuto a Cermenate, intorno alle 23.40. Un uomo di 46 anni si è infortunato all’interno di un impianto lavorativo in via Einaudi. I soccorsi sono scattati intorno alle 23.40. La di Lomazzo, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato l’operaio in codice verde all’ospedale.

Altri interventi

Da segnalare anche una caduta al suolo a Tremezzina, intorno alle 22.30 e un malore a Canzo intorno alle 23. Alle 5, a Pognana Lario, una caduta dalla scala per un uomo di 56 anni, finito all’ospedale in codice verde.