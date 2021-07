Infortunio in azienda ad Albavilla: gravemente ferito un operaio 52enne

Infortunio in azienda ad Albavilla: ferito un operaio 52enne.

Intervento urgente dei soccorsi intorno alle 9.45 di questa mattina, venerdì 30 luglio 2021, in via Cesare Cantù ad Albavilla. Durante la mattinata di lavoro alla ditta Mecart è rimasto gravemente ferito un operaio di 52 anni. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e su questo indagheranno gli operatori di Ats Insubria e i Carabinieri ma l'uomo ha subito un forte contusione all'addome e ferite multiple a una mano mentre stava lavorando su un macchinario.

In azienda sono presto arrivate un'ambulanza della Sos di Canzo e un'auto medica che, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, hanno provveduto a portarlo d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice rosso in quanto la situazione era molto critica.