Infortunio lungo un sentiero: interviene l'elisoccorso. SIRENE DI NOTTE

Interventi

Soccorso un uomo di 35 anni.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2022 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Soccorsi a Cantù

Si è alzato in volo anche l'elisoccorso per prestare aiuto a un 35enne che è rimasto vittima di un infortunio lungo i sentieri nei pressi di via Monte Rosa. L'uomo, intorno alle 22, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano. Sul posto anche i Carabinieri del comando di Cantù.

Interventi anche in provincia

I mezzi di soccorso si sono mossi più volte per prestare aiuto a persone con intossicazione etilica. Prima uscita in serata a Como, poco prima delle 20.30. Nella notte soccorsi anche a Erba alle 2.20, seguiti da due interventi ancora a Como alle 4.20 e un'ora più tardi.