La tragedia

L'incidente poco dopo le 15.30 in via della Fontana. L'operaio al lavoro in un cantiere stradale, sarebbe rimasto schiacciato dalla cabina di un escavatore.

Drammatico incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, martedì 11 gennaio, a Besana in Brianza. Per un 50enne non c'è stato nulla da fare. A riportarlo sono i colleghi di Primamonza.it.

Infortunio mortale sul lavoro in Brianza, muore un 50enne

Poco dopo le 15.30 un 50enne è rimasto coinvolto in un gravissimo infortunio sul lavoro in via della Fontana. Secondo le prime informazioni, l'uomo, un operaio al lavoro in un cantiere stradale, sarebbe rimasto schiacciato dalla cabina di un escavatore. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto in codice rosso sono giunti i volontari di Avps Vimercate e l'elisoccorso fatto alzare in volo da Como. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi purtroppo per il 50enne non c'è stato nulla da fare.