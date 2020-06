Infortunio per il sindaco mentre stava facendo jogging, oggi l’operazione

Infortunio per il sindaco Giovanni Pagani mentre stava facendo jogging: oggi l’operazione dopo la rottura del piatto tibiale del ginocchio sinistro.

Infortunio per il sindaco, conseguenze serie

Finita la carriera da runner per il primo cittadini di Appiano Gentile, 71 anni, dopo un brutto infortunio avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno, nei boschi di Cascina Longa. Pagani stava correndo, come solito fare, quando la gamba è finita in una buca, un cunicolo per lo scolo delle acque chiare. Grazie all’ausilio del telefonino ha avvisato l’assessore Pasquale Vergottini che, giunto sul posto, lo ha accompagnato all’ospedale di Tradate. Una prima fasciatura, poi un secondo controllo con l’ortopedico e l’operazione fissata per la giornata odierna (martedì 23 giugno). Dovrà subire un intervento con impianto osseo e l’inserimento di alcune placche. La riabilitazione durerà alcuni mesi. Periodo in cui lavorerà da remoto.