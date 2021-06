Infortunio per un 15enne SIRENE DI NOTTE

Ecco cos’è successo nella notte tra il 15 e il 16 giugno 2021 e come si sono mossi i soccorsi in provincia.

Infortunio per un 15enne

L’episodio è avvenuto a Ponte Lambro, in via Geret al Lambro 7, all’interno di un impianto sportivo. Soccorso un 15enne per un lieve infortunio. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde all’ospedale.

Da segnalare poi un malore ad Albavilla per una 18enne e una caduta di un bimbo di 11 anni, a Como. In entrambi i casi sono stati trasportati in codice verde. Soccorsa anche una 39enne in via Pasquale Paoli.