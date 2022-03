Infortunio sportivo a Cantù SIRENE DI NOTTE

Cronaca

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 17 e il 18 marzo 2022 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Infortunio sportivo a Cantù

L'allarme è scattato intorno alle 21.30, intorno a via San Giuseppe, all'altezza del civico 31 per un infortunio all'interno di un centro sportivo. Sul posto sono intervenute la Croce Bianca di Mariano e l'automedica. Dopo le prime cure, un uomo di 40 anni è stato trasportato in codice verde all'ospedale canturino.