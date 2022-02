Infortunio sportivo a San Fermo della Battaglia SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo tra il 24 e il 25 febbraio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Infortunio sportivo a San Fermo della Battaglia

L'episodio è avvenuto in via Montano, intorno alle 21.30. Sul posto la Croce Azzurra di Como che ha soccorso un giovane di 21 anni. Dopo le prime cure è stato trasportato in codice verde all'ospedale.

Da segnalare anche un malore a Como in via Bossi. Soccorso in codice verde un 25enne.