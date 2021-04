Infortunio sul lavoro questa mattina, giovedì 1 aprile 2021, a Cadorago.

Infortunio sul lavoro a Cadorago: operaio scivola dalla scala

Tutto è successo all’interno della ditta “Spumador spa” di via alla Fonte. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto un operaio sarebbe scivolato da una scala, battendo il capo. Intorno alle 10.50 si sono quindi precipitati i soccorsi: ambulanza, automedica e poi anche l’elisoccorso da Milano. L’uomo, 49 anni, residente a Lomazzo, è stato trasportato all’ospedale di Lecco per un trauma cranico. Non sarebbe in pericolo di vita. Per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri di Lomazzo.