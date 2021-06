Infortunio sul lavoro a Cadorago: una persona ustionata al volto

Nella mattinata di oggi, lunedì 31 maggio 2021, c’è stato un infortunio sul lavoro a Cadorago. Soccorsa una persona di 25 anni.

Infortunio sul lavoro a Cadorago

L’allarme è scattato in via Alessandro Manzoni, intorno alle 11.30. Sul posto ambulanza e automedica. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la persona coinvolta avrebbe riportato ustioni al volto mentre manovrava un macchinario. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.