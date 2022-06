Infortunio sul lavoro a Canzo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2022 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Infortunio sul lavoro a Canzo

L'episodio è avvenuto in via Vittorio Veneto, poco prima delle 23. Un uomo di 60 anni ha avuto un infortunio mentre era sul posto di lavoro. Attivata l'ambulanza che l'ha soccorso e trasportato all'ospedale di Erba in codice giallo.

Da segnalare anche un infortunio in via Eugenio Montale, a Cermenate, all'interno di un impianto sportivo. Un giovane di 18 anni è stato soccorso in codice verde. Intorno alle 23.30 invece impatto tra auto in via Crotto Rosa, a Erba. Soccorsi tre giovani in codice verde. Malori poi ad Appiano e Bulgarograsso.