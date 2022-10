Infortunio sul lavoro a Como e tris di incidenti a Cantù SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo tra il 1 e il 2 ottobre 2022 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Infortunio sul lavoro a Como e tris di incidenti a Cantù

Impatto a Cantù in via Monte Santo alle 21.45. Sul posto è arrivata un'ambulanza ma non è stato necessario trasportare nessuno in ospedale. A mezzanotte, in via Mazzini, incidente con coinvolto un mezzo di micromobilità elettrica. Una donna di 27 anni è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Cantù in codice verde. Una 16enne soccorsa in codice verde invece alle 2.30 in via Ettore Brambilla. E' stata coinvolta in uno scontro tra auto e moto. A Como, poco prima delle 3, da segnalare un infortunio sul lavoro in via Bellini con un uomo di 49 anni che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale.