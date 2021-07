Infortunio sul lavoro a Fino Mornasco questa mattina, mercoledì 21 luglio 2021.

Infortunio sul lavoro a Fino Mornasco, soccorso un uomo

L'episodio è avvenuto in via Fratelli Aiani, all'altezza del civico 11, all'interno di un impianto lavorativo. Sul posto in codice rosso sono arrivate l'automedica e la Croce Verde di Fino Mornasco che hanno soccorso un uomo di 41 anni. Allertati anche i Carabinieri di Cantù e l'Ats Insubria. Dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stata trasportato in codice giallo all'ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.