Intorno alle 14 di oggi, venerdì 6 novembre 2020, c’è stato un infortunio sul lavoro a Lipomo.

Infortunio sul lavoro a Lipomo: arriva l’elisoccorso

In via provinciale per Lecco, all’altezza del civico 219, sono stati allertati i soccorsi per un giovane di 26 anni. Sul posto, d’urgenza, sono arrivati ambulanza, automedica ed elisoccorso da Milano. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il polso dell’operaio sarebbe rimasto incastrato in un macchinario della stamperia. Dopo le prime cure sembererebbe che il ragazzo non sia in pericolo di vita.