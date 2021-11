Infortunio sul lavoro a Lipomo SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 23 e il 24 novembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Infortunio sul lavoro a Lipomo

L'episodio è avvenuto intorno alle 23. In via Cantaluppi, all'interno di un impianto lavorativo, è arrivata la Cri di Lipomo. Soccorso un uomo di 41 anni per un infortunio. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde all'ospedale.

Da segnalare anche un malore a Mariano Comense, in via Songia. All'ospedale, in codice verde, un ragazzo di 25 anni.