Infortunio sul lavoro a Lurago d'Erba: resta incastrato in un trituratore, è grave.

Attimi di panico questa mattina, sabato 25 giugno 2022, poco prima delle 10 alla ditta Cereda Ambrogio srl, che si occupa di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti non pericolosi, di via degli Artigiani a Lurago d'Erba. Si è infatti verificato, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un infortunio sul lavoro. Da quanto è stato possibile apprendere un uomo di 46 anni, che stava facendo manutenzione su un trituratore, è rimasto incastrato nel macchinario.

Immediata la chiamata ai soccorsi in codice rosso. Sul posto si sono precipitate due squadre di Vigili del Fuoco dai distaccamenti di Erba e Cantù che hanno provveduto a liberare l'uomo e ad affidarlo alle cure del 118. La situazione è apparsa molto seria per le gravissime ferite riportate dall'operaio alle gambe, tanto che l'uomo è stato trasportato in elisoccorso con la massima urgenza all'ospedale di Varese.