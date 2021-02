Ecco che cos’è successo nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Infortunio sul lavoro a Orsenigo

Intorno alle 23 sono stati allertati i sanitari, giunti sul posto, in via Plinio. Soccorsa una donna di 35 anni che, dopo le prime cure, è stata trasportata in codice verde all’ospedale Sant’Anna.