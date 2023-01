Infortunio sul lavoro a Pusiano: grave trauma facciale per un 49enne

È successo quest'oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, a Pusiano in via Manzoni: un infortunio sul lavoro ha coinvolto un uomo di 49 anni. Necessario l'intervento dell'elisoccorso.

Infortunio sul lavoro a Pusiano: arriva l'elisoccorso

L'incidente si è verificato in via Manzoni al civico 21 poco prima delle 14.30 all'interno di un'abitazione in cui erano in corso dei lavori. Un muratore, di 49 anni, è stato colpito al volto da uno dei componenti della gru: dalle prime ricostruzioni dovrebbe trattarsi di una delle forche che servono per sollevare i bancali.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono precipitate un'auto medica, un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba e l'elisoccorso di Como. Insieme al personale sanitario sul luogo dell'avvenimento anche Ats Insubria Como, i Carabinieri di Como e una squadra dei Vigili del Fuoco.

L'uomo sta rientrando in codice giallo in ospedale. Ha subito un trauma facciale grave per il quale deve essere operato, ma anche una frattura vertebrale da trattare. É in prognosi riservata.

La zona dell'incidente