Infortunio sul lavoro a Senna: paura per un quarantenne

Infortunio sul lavoro a Senna: soccorsi in codice rosso

Paura all'ora di pranzo a Senna Comasco. In via Intimiano un tecnico di 46 anni che stava installando un macchinario in un'azienda è stato vittima di un incidente sul lavoro. Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi in codice rosso. Insieme sono giunti presso l'azienda anche i Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Cantù.

La situazione

I soccorritori della Croce Verde di Fino Mornasco hanno valutato le condizioni del paziente, che avrebbe riportato delle ferite alle mani utilizzando un macchinario. Per fortuna le sue condizione non sono risultate essere così gravi come temuto in un primo momento. L'uomo è stato trasportato in Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.