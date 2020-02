Infortunio sul lavoro a Tavernerio: è successo poco prima delle 15 di oggi, martedì 18 febbraio 2020.

Infortunio sul lavoro, 47enne schiacciata da un macchinario

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe avvenuto in un’azienda di via Briantea 18. La donna, classe 1972, stava lavorando a un macchinario quando è rimasta improvvisamente incastrata all’altezza del bacino tra lo stesso macchinario e il suo cestello. Immediato l’allarme ai soccorritori: sul posto si è precipitato in codice rosso un mezzo della Croce Rossa di Lipomo, oltre all’automedica. In loco per i dovuti rilievi anche Ats Insubria e i Carabinieri di Como. La donna sarebbe rimasta cosciente e non sarebbe in pericolo di vita, ma è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per le ferite riportate a seguito dello schiacciamento.