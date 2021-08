Infortunio sul lavoro a Veniano SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 13 e il 14 agosto 2021 in Provincia di Como e come si sono mossi i soccorsi.

Infortunio sul lavoro a Veniano

L'allarme è scattato in via Fenegrò, intorno alle 2. Soccorso un operaio di 25 anni che stava lavorando all'interno di un impianto di lavoro. Sul posto l'ambulanza che ha trasportato il giovane, in codice verde, all'ospedale di Tradate.

Da segnalare anche un'intossicazione etilica a Cantù, intorno alle 21.40, in Largo Adua. Sul posto la Cri di Cantù che ha soccorso un uomo di 33 anni. Dopo le prime cure, è finito all'ospedale cittadino in codice verde. Diversi malori tra Uggiate Trevano, Laino e Lezzeno dove è stato soccorso e portato in ospedale, in codice verde, un bimbo di un anno.