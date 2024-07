Infortunio sul lavoro: ferito un ragazzo di 23 anni

Un incidente sul lavoro è accaduto intorno alle 14 di oggi, mercoledì 10 luglio e ha coinvolto un ragazzo di 23 anni all'interno di un impianto lavorativo in via Guanzasca a Fino Mornasco.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti in codice rosso un'automedica e un'ambulanza, assieme ai Vigili del Fuoco.

Le condizioni del ragazzo sono apparse fortunatamente meno critiche e non sarebbe in pericolo di vita. Il 23enne è stato comunque trasportato in ospedale per le opportune verifiche.