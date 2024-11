Infortunio sul lavoro a Erba: operaio 41enne in ospedale, le sue condizioni sono gravi. E' successo nell'area della ex Gasfire di via Fiume.

Infortunio sul lavoro: grave operaio di 41 anni

E' successo pochi minuti dopo le 10: sul posto sono intervenuti la Sos di Canzo con un'ambulanza e l'automedica da Como. Allertati anche i Vigili del fuoco di Como e, dato l'infortunio sul lavoro, gli operatori di Ats Insubria. Sul posto anche i Carabinieri ai quali è spettata la raccolta degli elementi per ricostruire l'incidente. La dinamica dell'accaduto non sarebbe tuttora chiara, secondo prime ricostruzioni l'uomo si trovava su un carrello elevatore e sarebbe stato schiacciato contro il soffitto.

Le condizioni dell'uomo sarebbero disperate: il 41enne è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e i sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione in loco prima di ospedalizzarlo al San Gerardo di Monza in codice rosso, quello della massima gravità.

Sul luogo dell'incidente, allertato di quanto accaduto, anche il sindaco Mauro Caprani.

Articolo in aggiornamento