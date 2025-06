Infortunio sul lavoro, morto un uomo a Faloppio.

Infortunio sul lavoro, morto un uomo

Tragedia questa mattina, lunedì 23 giugno, in località Fornace. Le informazioni sono ancora sommarie ma, purtroppo, intorno alle 11.20, un uomo è deceduto a causa di un infortunio avvenuto sul posto di lavoro. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per Antonio Giuseppe Patitucci, 57 anni, non c'è stato nulla da fare.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era al lavoro nel sito produttivo, una cava, quando è rimasto schiacciato da un cubo di cemento. La dinamica di come sia accaduto l’incidente è in corso di chiarimento.

Soccorsi tempestivi

Sul posto sono giunti un'ambulanza della Sos di Appiano Gentile, un'automedica e si è alzato anche in volo l'elisoccorso, decollato dalla base operativa di Villa Guardia. Presenti i Carabinieri della stazione di Faloppio, i Vigili del fuoco di Como e Ats Insubria.