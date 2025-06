Infortunio sul lavoro: operaio cade da un ponteggio. E' successo questa mattina, lunedì 30 giugno 2025, a Monguzzo, in via Cava Marna, poco dopo le 10.

Intervento in via Cava Marna

Secondo quanto ricostruito, l'operaio, un uomo di 37 anni residente in provincia di Pavia, si trovava su un trabattello per un intervento in un'abitazione privata, per l'installazione di un condizionatore. Improvvisamente sarebbe scivolato e caduto da un'altezza di circa tre metri.

Immediato l'intervento dei soccorsi: sono giunti un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba e l'automedica, inizialmente allertate in codice rosso, quello della massima gravità. Le condizioni dell'uomo sono infatti inizialmente parse gravi.

Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso e messa in sicurezza e gli agenti della Polizia locale che hanno raccolto le necessarie informazioni per la ricostruzione dell'accaduto, oltre ad Ats Insubria per le verifiche di sicurezza,

L'uomo è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia con alcune contusioni: non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.