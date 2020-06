Infortunio sul lavoro: soccorso un 28enne SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 15 e il 16 giugno 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Infortunio sul lavoro: soccorso un 28enne

I sanitari sono stati chiamati in via Isonzo, all’altezza del civico 37, intorno alle 22. In difficoltà c’era un giovane di 28 anni che, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice verde all’ospedale.

Un secondo infortunio ad un operaio, al Valico Brogeda, un 57enne è stato trasportato all’ospedale in codice verde alle 23.50. Da segnalare anche un malore in via Volta per un giovane di 16 anni. E’ stato poi trasportato in codice verde all’ospedale di Erba.