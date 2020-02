Infortunio sul lavoro: soccorso un corriere

Infortunio sul lavoro in via Monte Bianco, a Villa Guardia: ferito un uomo di 53 anni.

Infortunio e mobilitazione di soccorritori

E’ successo oggi, giovedì 6 febbraio, alle 10.20 in un’azienda situata in via Monte Bianco. A quanto risulta, è rimasto coinvolto un corriere, mentre era impegnato a scaricare un bancale da un camion. Il bancale si è ribaltato addosso all’uomo. Sul posto si sono precipitati i soccorritori, in codice rosso: un’ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio e un’automedica. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Il codice di intervento dei soccorritori è poi stato ridimensionato a giallo.